Atletico Madrid evinde Griezmann'la güldü

İspanya ligi La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid, Estadio Wanda Metropolitano Stadyumunda konuk ettği Levante'yi 1-0 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Atletico Madrid, Levante karşısında 57. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından gelen penaltı gollüyle 1-0 öne geçti. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca maç 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı.Diego Simeone'nin öğrencileri, bu skorun ardından La Liga'daki yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı ve ligdeki rekorları olan 20 maça bir adım daha yaklaştı.Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 38'e çıkartıp, puan tablosundaki ikincilik koltuğunu korudu. Levante bu mağlubiyetinden ardından 23 puanda kalıp 11. sıradaki yeri değişmedi. Atletico Madrid gelecek hafta Huesca'ya konuk olurken Levante, evinde Valladolid'i konuk edecek.