La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 45. dakikasında Godin ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Filipe Luis çıktı ve skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 12 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelenin 45. dakikasında Godin ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Filipe Luis çıktı ve skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 12 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın