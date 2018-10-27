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Atletico Madrid, El Clasico öncesi zirveye oturdu!

La Liga'da 10. haftada Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid, El Clasico öncesi zirveye oturdu!
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27 Ekim 2018 23:36
La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Godin ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Filipe Luis çıktı ve skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 12 puanda kaldı.

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