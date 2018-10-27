La Liga'da 10. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 45. dakikasında Godin ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Filipe Luis çıktı ve skor 2-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 12 puanda kaldı.