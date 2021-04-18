Atletico Madrid, Eibar'a patladı: 5-0!

İspanya La Liga'da 33. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, konuk ettiği Eibar'ı 5-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, Eibar'a patladı: 5-0!
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18 Nisan 2021 19:11
İspanya La Liga'da 33. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Eibar'ı ağırladı.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadele, Atletico'nun 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. ve 44. dakikalarda Correa, 49. dakikada Carrasco ile 53. ve 68. dakikalarda Llorente kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Atletico, 67 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. kez kaybeden Eibar ise 23 puanla son sırada yer aldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Huesca'yı ağırlayacak. Eibar ise Granada deplasmanına gidecek.



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