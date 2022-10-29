İspanya La Liga'nın 12. haftasında Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Cadiz 3-2'lik skorla kazandı.



Cadiz, 1. dakikada Theo Bongonda ve 81. dakikada Alex Fernandez ile öne geçti. Atletico Madrid, 85. dakikada Luiz Hernandez'in kendi kalesine attığı golle farkı azalttı. 89. dakikada Joao Felix skoru eşitledi.



Atletico Madrid, galibiyet golü için tüm riskleri almışken Cadiz, 90+9. dakikada Ruben Sabrino ile galibiyete ulaştı.



Atletico Madrid, 1 maç fazlasına karşın lider Real Madrid'in 8 puan uzağında, 23 puanda kaldı. Cadiz ise bu sezon ikinci kez kazanarak puanını 10 yaptı.



Cadiz, gelecek hafta Getafe deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise evinde oynayacağı Espanyol maçı ile yara sarmaya çalışacak.





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