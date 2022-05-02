Atletico Madrid'e 'dev' sponsor

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, yeni forma sponsorluğu çerçevesinde yaptığı anlaşma ile kasasını dolduracak.



İspanyol basınında yer alan habere göre; bir dijital para platformu olan WhaleFin ile forma sponsorluğu için anlaşan Atletico Madrid'in 5 yıl için 200 milyon euroluk gelir elde edeceği ifade edildi.



Yapılan anlaşma gereği WhaleFin şirketinin Atletico Madrid'in ana sponsoru olacağı ve kulübe yaklaşık 40 milyon euroluk yıllık gelir sağlayacağı ifade edildi.



İspanyol basınında haberler artsa da Atletico Madrid'den henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.



Atletico Madrid, 34 maç sonunda topladığı 61 puan ile La Liga'nın 4. sırasında yer alıyor.





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