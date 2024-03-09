İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'e konuk oldu.



Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cadiz 2-0 kazanırken goller; 24 ve 64. dakikalarda Juanmi'den geldi.



En son ligin 4. haftasında evinde Villarreal'i 3-1 yenen Cadiz, ligde tam 23 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 55 puanda kalırken, Cadiz puanını 22'ye yükseltti.



Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Barcelona'yı ağırlarken, Cadiz deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak





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