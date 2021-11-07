İspanya La Liga'nın 13. haftasında Valencia ile Atletico Madrid Mestalla'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Atletico Madrid 35. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçerken, 50. dakikda Savic kendi kalesine attı ve durum 1-1'e geldi. 58. dakikada Griezmann ve 60. dakikada Vrsaljko ile Atlecico 10 dakikada iki farkı yakaladı. Son dakikalara kadar 3-1 devam eden mücadelede Hugo Duro son anlarda iki gole birden imza atarak takımına bir puanı getirdi.



Bu sonucun ardından Valencia 17, Atletico Madrid ise 23 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise Osasuna ile karşılaşacak.





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