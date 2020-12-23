Atletico Madrid Diego Costa'yı bırakıyor

Atletico Madrid'de özellikle Luis Suarez'in de gelişinin ardından forma rekabetine girmekte zorlanan Diego Costa ile yolların ayrılacağı belirtilyor.



İspanyol basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Diego Costa'ya Atletico Madrid'in yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği ve artık yolların ayrılık aşamasına gelindiği belirtiliyor. Yapılacak tekliflere göre Costa'nın Ocak ayı transfer döneminde de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.



Öte yandan Diego Costa'nın ayrılma durumuna göre takıma Napoli'den Milik'in transfer edilebileceği de gelen haberler arasında...



32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, 2018'de Chelsea'den 60 milyon euroya transfer edilmişti. Sakatlığı nedeniyle form tutma sürecinde olan Diego Costa, bu sezon çıktığı 7 maçta 204 dakika süre aldı ve 2 gol attı.



