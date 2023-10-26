29 Ekim

Atletico Madrid deplasmanda takıldı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Celtic ile berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid deplasmanda takıldı
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25 Ekim 2023 23:57
Son güncelleme 26 Ekim 2023 00:23
Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

Atletico Madrid'in gollerini 25. dakikada Antione Griezmann ve 53. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Celtic'in gollerini ise 4 dakikada Kyogo Furuhashi ve 28. dakikada Luis Palma attı.

Atletico Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 5'e yükseltirken, Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

İki takım bir sonraki karşılaşması kendi aralarında ve ev sahibi bu kez Atletico Madrid olacak.

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