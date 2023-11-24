Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı!

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul Niguez, Barcelona'ya kiralık giden Joao Felix'in geri dönmesi halinde Portekizli yıldızı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı!
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24 Kasım 2023 15:29
Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Niguez, Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Joao Felix'in durumu için de konuştu. İspanyol futbolcu, Felix için, "Geri dönerse, memnuniyetle karşılarız." dedi.

Niguez ayrıca, "Oyuncular olarak, Felix'in formayı her giydiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bazen başarılı oldu, bazen olamadı" sözlerini kullandı.

Atletico Madrid'den kiralık olarak Barcelona'ya transfer olan Felix, Katalan ekibinde 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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