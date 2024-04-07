Atletico Madrid'den, Hermoso kararı

Atletico Madrid sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Hermoso ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den, Hermoso kararı
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07 Nisan 2024 18:05
Adı kış transfer döneminde sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mario Hermoso için Atletico Madrid kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Hermoso ile yeni bir kontrat imzalamama kararı aldı.

Haberin detaylarında 28 yaşındaki İspanyol stoper için çok fazla takipte olduğu söylense de Juventus ve Inter'in bir adım önde olduğu iddia edildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 36 resmi maça çıkan Mario Hermoso bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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