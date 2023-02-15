Atletico Madrid'den deprem bölgesine giysi yardımı

İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid, deprem bölgesine kolilerce giyim yardımı yaptı.Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Türkiye ve Suriye'ye gönderilmek üzere Atletico Madrid'den yardım kolilerinin gönderildiği belirtildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde Madrid ekibinin, kendi adını taşıyan vakfı aracılığıyla 8000 adet gömlek, 398 atlet, 879 pantolon, 419 yağmurluk, 212 mont, 2.108 sweatshirt, 58 komple eşofman , 1.576 eşofman ceketi ve 7.219 oluşan yardım kolilerini bölgeye gönderdiği ifade edildi.Haberlerde ayrıca bir çok İspanya kulübünün deprem bölgesine yardım yapmaya devam edeceği ifade edildi.