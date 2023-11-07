Atletico Madrid Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Atletico Madrid Celtic maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid Celtic ile karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid Celtic maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD – CELTİC MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ ATLETİCO MADRİD – CELTİC MAÇI CANLI İZLE ATLETICO MADRID - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. ATLETICO MADRID - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında Celtic'in sahasında karşı karşıya gelmiş mücadele 2-2 sonuçlanmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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