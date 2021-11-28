Atletico Madrid, Cadiz'e karşı ikinci yarı açıldı

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Cadiz'i deplasmanda dört golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, Cadiz'e karşı ikinci yarı açıldı
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28 Kasım 2021 22:55
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Atletico Madrid, Cadiz'i 4-1 yendi.

Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz'e konuk oldu.

Son şampiyon Atletico Madrid, Lemar'ın 56, Griezmann'ın 70, Correa'nın 76 ve Cunha'nın 86. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, puanını 29'a yükseltti. Cadiz ise 12 puanda kaldı.


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