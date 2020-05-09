Atletico Madrid, bireysel antrenmanlara başladı!

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan futbolda antrenmanlara başlandı.
Atletico Madrid takımında da futbolcular Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından bugün Ciudad Deportiva Wanda tesislerinde bireysel çalışmalarına başladı.
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Atletico Madrid takımında da futbolcular Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından bugün Ciudad Deportiva Wanda tesislerinde bireysel çalışmalarına başladı.
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