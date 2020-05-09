Atletico Madrid, bireysel antrenmanlara başladı!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen La Liga'da Atletico Madrid'de bireysel antrenmanlar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atletico Madrid, bireysel antrenmanlara başladı!
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09 Mayıs 2020 17:35
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan futbolda antrenmanlara başlandı.

Atletico Madrid takımında da futbolcular Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından bugün Ciudad Deportiva Wanda tesislerinde bireysel çalışmalarına başladı.

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