Atletico Madrid Betis'i ikinci yarıda geçti

Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Real Betis'i ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti.

Atletico Madrid Betis'i ikinci yarıda geçti
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24 Ekim 2020 23:57
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 46. dakikasında Llorente, Hermoso'nun asisti ile öne geçmeyi başardı. Devam eden dakikalarda iki takım da gol bulmak için büyük çaba sarf etti. 74. dakikada Martin Montoya direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken son sözü 90+2. dakikada Luis Suarez söyledi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 11 puana yükselirken Real Betis ise 9 puanda kaldı.



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