Atletico Madrid, Bayern öncesi suskun kaldı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, Bayern öncesi suskun kaldı
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26 Kasım 2020 00:52
Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Lokomotiv Moskova, Wanda Metropolitano'da karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Atletico Madrid'de Koke'nin 68. dakikada kaydettiği gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 5'e çıkardı. Lokomotiv Moskova ise, puanını 3'e yükseltti.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasında sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Lokomotiv Moskova ise aynı haftada sahasında RB Salzburg'u ağırlayacak.



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