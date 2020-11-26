Atletico Madrid, Bayern öncesi suskun kaldı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Lokomotiv Moskova, Wanda Metropolitano'da karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.



Atletico Madrid'de Koke'nin 68. dakikada kaydettiği gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 5'e çıkardı. Lokomotiv Moskova ise, puanını 3'e yükseltti.



Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasında sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Lokomotiv Moskova ise aynı haftada sahasında RB Salzburg'u ağırlayacak.



