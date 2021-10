Atletico Madrid Barcelona izle canlı, Atletico Barça maçı yayını

ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor.Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına konuk oluyor. Messi'nin gidişinin ardından hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıpları yaşayan Barcelona, zorlu Atletico Madrid deplasmanından 3 puan alarak güven tazelemek istiyor.İki takımın bireysel istatistiklerine bakıldığında ise Atletico Madrid'in son 5 maçının 4'ünde kırmızı kart çıkarken, Barcelona'nın son 3 maçının 2'sinde kırmızı kart çıktığı görülüyor.La Liga'daki önemli müsabaka 2 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadele Tuttur'dan canlı olarak izlenecek.4 maçtır rakibini yenemeyen Barcelona hem bu kötü gidişe "dur" demek için hem de ligde işleri yoluna koymak için sahada olacak.Barcelona ile oynadığı son üç La Liga maçını kaybetmeyen Atletico Madrid (1G 2B), Eylül 2004-Aralık 2006 arasındaki beş maçlık süreçten bu yana rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.Barcelona'yı konuk ettiği son 11 La Liga maçının sadece birini kazanan Atletico Madrid (3B 7M), tek galibiyetini bu statta oynanan son karşılaşmada aldı (Kasım 2020'de 1-0).Bu sezon La Liga'da yenilgi almayan Barcelona (3G 3B), 2017/18'den bu yana ilk kez bir sezonun ilk altı haftalık sürecini namağlup geçti.Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, La Liga kariyerinde karşılaştığı 31 takımını 30'una gol atarken; filelerini havalandıramadığı tek rakibi Barcelona (1 maç).Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibi Barcelona (11).Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul, Carrasco; Suarez, FelixTer Stegen; Roberto, Pique, Araujo, Dest; F de Jong, Busquets, Pedri; Memphis, L de Jong, CoutinhoŞampiyonlar Ligi gruplarında bu sezon Bayern Münih'e 3-0 yenilerek başlayan Barcelona, Benfica deplasmanında da 3-0 mağlup olarak Avrupa arenasında işleri zora sokmuştu. La Liga'da ise şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Barça, Agüero, Balde, Pedri, Dembele ve Braithwaite'den yoksun olarak sahada yer alacak. Ev sahibinde ise Cunha ve Kondogbia dışında eksik yok.Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, oynadığı her takımda sorumluluk aldığını ve kendisini kanıtladığını söyledi.Elit seviyede olduğunu kaydeden Uruguaylı oyuncu, "Lider olmayı seviyorum, sorumluluğumun farkındayım. Ben bu statümü savaşarak kazandım, bana vermek istedikleri bireysel ödüllerin üstündeyim. İstatistiksel açıdan bakarsak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin döneminde olduğu bir dönemde 2 Altın Ayakkabı kazandım. Bununla gurur duyuyorum. Barcelona'da Leo yokken sorumluluk aldım, Real Madrid karşısında 3 gol birden attım. Liverpool'da yine Gerrard yokken aynısı oldu. Ajax'ta 21-22 yaşında kaptandım. Artık Atletico'da olduğum için gururluyum, burada baskıyla yaşayıp, sorumluluk almayı seviyorum." ifadelerini kullandı.Bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta 589 dakika süre alan Suarez, 4 kez ağları sarstı.Barcelona'da son günlerine girdiği konuşulan Ronald Koeman, düzenlenen basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.Henüz kendisine ayrılıkla ilgili bir şey söylenmediğini belirten Hollandalı hoca, "Kimse bana bir bilgilendirme yapmadı. Sabah saatlerinde başkan buradaydı ama ben maça hazırlandığım için onu görmedim. Ancak kulaklarım var, gözlerim var, birçok şeyin sızdığının farkındayım." dedi.Kendisini anlatmaktan sıkıldığını söyleyen deneyimli antrenör, "Kulüpteki değişiklikleri kabul ettik. Birçok insan bunun güzel bir şey olduğunu düşünür, bazıları saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bazıları zaman gerektiğini düşünür. Bir gün her şeyi anlatacağım." diye konuştu.Barcelona'daki en iyi anı sorulan Koeman, "Gidiyor gibi gözüküyorum. Benim için en iyi an, sözleşme imzaladığım andı. En kötüsü de Messi'nin ayrılığıydı. Eğer para dolu bir çantam olsaydı, Messi hala burada olurdu. Ayrıca oyunu domine edebilecek başka oyuncular getirmek isterdim." şeklinde yanıt verdi.Barcelona, bu sezon oynadığı 8 maçın sadece 3'ünü kazanabildi.Real Madrid'in eski kaptanı Guti, yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Barcelona'da teknik direktör olarak çalışabileceğini söyledi ancak röportajın akşamında şaka yaptığını açıkladı.Efsane İspanyol oyuncu AS'a yaptığı açıklamada Real Madrid ile Barcelona arasındaki ezeli rekabetin Katalan ekibinde hocalık yapmasına engel olmadığını belirterek, "Neden olmasın? İnsanlara futbolcu olarak yaptıklarımdan sonra antrenörlük yaparak da ihtiyaç duyulacak her şeyi sahip olduğumu kanıtlamak istiyorum." diye konuştu. İspanyol efsane bu açıklamasının büyük ses getirmesinin ardından El Larguero'ya yaptığı açıklamada ise, "Açıkçası gitmezdim, çünkü orası çok karışık. Hem bir Real Madridli olarak hem de ortadaki karışıklık nedeniyle orada görev yapmak çok zor. Ben Barcelona kaybettiğinde keyif alan biriyim. Bu yüzden Barcelona'da görev yapmam imkansız" sözlerini kullanarak şaşırttı.Guti ayrıca Barcelona'da çalışacağına yönelik açıklaması ayyuka çıktıktan sonra kişisel twitter hesabından "Biraz mizah fena değil" açıklaması yaparak Barcelona'da çalışacağına yönelik sözlerinin şaka olduğunu söyledi.Guti daha önce Real Madrid altyapılarında ve Beşikaş'ta yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Almeira'da ilk teknik direktörlük görevini yapmıştı. Guti 2020 yazından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.