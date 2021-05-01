LA LIGA'DA KALAN MAÇLAR

'nın 34. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid zorlansa da 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.'e galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Carrasco'nun asistinde'den geldi. Öte yandan Elche'de Fidel, 90+1. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direği nişanladı.Elche'nin penaltı kaçırdığı pozisyonda Atletico Madrid kalecisi Oblak'ın çizgi ihlali yaptığı itirazları orta hakem tarafından kabul edilmedi ve pozisyon VAR'da da incelenmedi.Futbol oyun kurallarına göre ise Oblak ihlal yapmasına rağmen Oblak'ın ihlali, penaltıyı kullanan futbolcuyu açıkca etkilemediği için penaltının tekrar mümkün değil; "Kalecinin yaptığı ihlal, penaltıyı kullanan futbolcuyu çok açıkca etkilediyse penaltı vuruşu tekrarlanır."Bu sonucun ardından zirvede puanını 76 yapan Atletico Madrid, son 4 haftaya lider girmeyi garantiledi. Kümede kalma mücadelesi veren Elche ise 30 puanla 18. sırada kaldı.La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Barcelona ile kritik maçta karşılaşacakken, Elche ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.Barcelona (D)SociedadOsasunaValladolid (D)OsasunaSevillaGranada (D)Bilbao (D)VillarrealValencia (D)AtleticoLevante (D)Celta VigoEibar (D)BilbaoReal Madrid (D)ValenciaVillarreal (D)Alaves