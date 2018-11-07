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Atletico Madrid 2 golle 3 puanı kaptı! Dortmund...

Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid 2 golle 3 puanı kaptı! Dortmund...
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07 Kasım 2018 00:53
Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33. dakikasında Saul Niguez ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Son sözü 80. dakikada Griezmann söyledi ve Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 9'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 9 puanda kalırken liderliğini sürdürdü.

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