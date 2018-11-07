Şampiyonlar Ligi A grubunda Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 33. dakikasında Saul Niguez ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Son sözü 80. dakikada Griezmann söyledi ve Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 9'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 9 puanda kalırken liderliğini sürdürdü.
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Mücadelenin 33. dakikasında Saul Niguez ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Son sözü 80. dakikada Griezmann söyledi ve Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 9'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 9 puanda kalırken liderliğini sürdürdü.
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