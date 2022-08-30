Atletico Griezmann'la üç puanı kaptı

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu.



Mestella'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken dakikalar 66'yı gösterdiğinde Antoine Griezmann sahneye çıktı ve Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu.



Öte yandan Valencia'da Türk oyuncu Cenk Özkaçar maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Atletico Madrid 6 puana yükselirken Valencia ise 3 puanda kaldı.





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