La Liga'nın 21. haftasındaile, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Lider Barcelona'yı takibini sürdüren Atletico, Getafe'yimağlup etti ve rakibiyle oynadığı son 13 maçtan da gol yemeden sahadan ayrılmış oldu.Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antonio Griezmann ve 37. dakikada Saul kaydetti.Savunmasıyla dikkat çeken Atletico Madrid'in Getafe'ye karşı serisi de devam etti. Diego Simeone'nin ekibi, böylece Getafe ile oynadığı son 13 maçta da gol yemedi.Öte yandan Atletico Madrid taraftarları, maçın son bölümünde transfer edileceği iddia edilen Alvaro Morata'yı protesto etti ve ''Daha az Alvaro Morata, daha çok Borja Garces!'' tezahüratlarında bulundu. Borja Garces, Atletico alt yapısından çıkarken bu sezon bir maçta şans buldu ve bir gol attı.Atletico Madrid, bu sonucun ardından puanını 44 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Getafe ise 31 puanla 6. sırada kaldı.