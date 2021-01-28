Atletico genç Brezilyalı Paulo'yla ön sözleşme imzaladı

Atletico Madrid, uzun uğraşlar sonucunda genç Brezilyalı yetenek Marcos Paulo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



İspanyol gazeteleri, Fluminense'nin 19 yaşındaki forvet oyuncusu Marcos Paulo'nun Atletico Madrid'e transfer olacağını duyurdu. Gelişmelere göre Atletico'nun oyuncuya ön sözleşme imzalattığı ve kulüplerin karşılıklı kararına göre Avrupa'da sezon sona erdikten sonra genç yıldız adayının İspanya macerasının başlayacağı bildirildi.



Oyuncunun Brezilya pasaportunun yanında Portekiz vatandaşlığı da olması nedeniyle Avrupa'da Inter, Parma ve CSKA Moskova'nın oyuncuya yoğun ilgisi olduğu daha önceden biliniyordu.



Fluminense formasını bu sezon 26 kez giyen 19 yaşındaki Paulo 3 gol ve 3 asist üretmişti.



