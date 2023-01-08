Atletico, Felix için servet istedi!

Atletico Madrid'de beklenen performansı veremeyen Joao Felix için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid; Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin peşinde olduğu Joao Felix'in fiyatını belirledi.



Daha önce özellikle MANU'nun Portekizli yıldızı kiralamak istediği belirtilmişti. İspanyol ekibinin, bu oyuncu için yaklaşık 11 milyon euro kiralama ücretinin yanı sıra 80 milyon euroluk da bir satın alma opsiyonu koymayı istiyor.



Daha önce Atletico Madrid'in MANU'nun 4,5 milyon euroluk kiralama teklifini geri çevirdiği açıklanmıştı.



Haberde, bu transferde istediği sonucu alamayan İngiliz devinin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'u gözüne kestirdiği de yer aldı.



Atletico Madrid, Felix'i 2019 yılında yaklaşık 127 milyon euro bedelle Benfica'dan satın almıştı. Portekizli yıldız İspanyol ekibiyle 130 maçta 34 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi.





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