Atletico evinde 3 golle güldü!

LaLiga 31. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Mallorca ile karşılaştı.



Estadio Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid, 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada De Paul, 47. Dakikada Alvaro Morata ve 77. dakikada Carrasco attı. Mallorca'nın tek golü 20. dakikada Nastasic'ten geldi.



Atletico Madrid, Barcelona mağlubiyeti sonrası moral buldu. Mallorca ise 4 maç sonra mağlup oldu.



Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 63'e çıkardı. Mallorca ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Valladolid deplasmanında gidecek. Mallorca ise Atletic Bilbao'yu ağırlayacak.





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