Atletico Bayern karşısında galibiyeti koruyamadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Atletico Madrid sahasında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Atletico Bayern karşısında galibiyeti koruyamadı
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02 Aralık 2020 00:57
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında son şampiyon Bayern Münih'i konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Joao Felix'in golü ile öne geçen Atletico Madrid ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Atletico Madrid uzun süre maçı önde götürmesine rağmen 86. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren deneyimli isim Müller maça eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih 13 puana, kazanabilse gruptan çıkmayı garantilecek olan Atletico Madrid ise 6 puana yükseldi.



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