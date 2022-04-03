Atletico, Alaves engelini rahat geçti!

İspanya La Liga 30. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Alaves'i 4-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Atletico, Alaves engelini rahat geçti!
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03 Nisan 2022 00:03
İspanya La Liga 30. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Alaves ile karşılaştı.

Estadio Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 82. dakikalarda Joao Felix ve 75 (Penaltıdan) ve 90. dakikalarda Luis Suarez kaydetti. Alaves'in tek golü 63. dakikada Escalante'den geldi. 

Bu galibiyetle Madrid ekibi puanını 57'ye çıkardı. Alaves ise 22 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Alaves ise Osasuna'ya konuk olacak.
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