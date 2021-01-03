Atletico 90'da attı, zirvede yine kazandı

İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico maçı 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Atletico Madrid'in golleri; 41. dakikada Llorente ve 90. dakikada Suarez'den geldi.



Alaves'in tek golü 84. dakikada Felipe'nin kendi ağlarını bulmasıyla geldi.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 2 maç eksiğine rağmen 38 puanla liderliğini sürdürdü. En yakın ekip Real Madrid'in ise 36 puanı bulunuyor. Alaves ise 18 puanla 13. sırada kaldı.



Atletico Madrid, La Liga'nın 18. haftasında Athletic Bilbao'yub konuk edecek. Alaves ise aynı haftada Cadiz deplasmanına gidecek.



