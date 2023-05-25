Atletico 3-0'dan 1 puana razı oldu

La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, 3-0 öne geçtiği maçta Espanyol'la deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico 3-0'dan 1 puana razı oldu
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25 Mayıs 2023 00:56
La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren Espanyol'la karşı karşıya geldi.

RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu ve 3-3'lük skorla sona erdi.

Atletico Madrid, 21'de Saul Niguez, 44'te Griezmann ve 46'da Carrasco'nun golleriyle 3-0 öne geçtikten sonra ev sahibi Espanyol adeta uyandı. 64'te Montes'in golüyle farkı ikiye indiren ev sahibi ekip, 75'te Joselu'nun penaltısıyla skoru 3-2'ye getirdi. 79. dakikada ise Vinicius Souza maça eşitliği getirerek takımına puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 73 puana yükseldi ancak son 2 haftaya girilirken ikincilik koltuğunu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırdı.

Küme düşmeme mücadelesi veren Espanyol ise ligde kalma umutlarını sürdürdü.

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