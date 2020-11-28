Atletcio Madrid, öyle ya da böyle kazanıyor!

İspanya La Liga'da 11. hafta karşılaşmasında Valencia, Atletico Madrid'i ağırladı.
Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibin galibiyet golünü 79. dakikada Lato (kendi kalesine) kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 6. galibiyetini aldı ve 1 maç eksiğiyle 23 puanla 2. sırada yer aldı. 2 haftadır galibiyet alamayan Valencia ise 12 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer buldu.
Atletico Madrid, gelecek hafta Valladolid'i konuk edecek. Valencia ise Eibar deplasmanına gidecek.
Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibin galibiyet golünü 79. dakikada Lato (kendi kalesine) kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 6. galibiyetini aldı ve 1 maç eksiğiyle 23 puanla 2. sırada yer aldı. 2 haftadır galibiyet alamayan Valencia ise 12 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer buldu.
Atletico Madrid, gelecek hafta Valladolid'i konuk edecek. Valencia ise Eibar deplasmanına gidecek.