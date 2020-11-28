Atletcio Madrid, öyle ya da böyle kazanıyor!

İspanya La Liga'da 11. hafta karşılaşmasında Valencia, Atletico Madrid'i ağırladı.



Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibin galibiyet golünü 79. dakikada Lato (kendi kalesine) kaydetti.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 6. galibiyetini aldı ve 1 maç eksiğiyle 23 puanla 2. sırada yer aldı. 2 haftadır galibiyet alamayan Valencia ise 12 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer buldu.



Atletico Madrid, gelecek hafta Valladolid'i konuk edecek. Valencia ise Eibar deplasmanına gidecek.



