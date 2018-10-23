Atlanta Overwatch League takımının adı açıklandı!

Bu sene Overwatch League'e yeni katılan takımlardan birisi olan Atlanta'nın takım adı belirlendi.





All roads lead home.



Your Reign begins today, Atlanta. #LetItReign pic.twitter.com/QOEPL3lN7t



— Atlanta Reign (@ATLReign) 23 Ekim 2018

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Bugün yeni takımlar adına hareketli bir gün olarak geçiyor. Önce Paris takımı kadrosunu açıkladı. Sonra ise Atlanta'nın adı açıklandı. Yaklaşık 5 saat önce takım adını "Reigns" olarak açıklayan Atlanta'nın oyuniçi formaları da Overwatch League Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.Atlanta Reign'in teknik kadrosundan da birkaç isim açıklandı. NRG Esports ve Selfless Gaming'in eski koçu Brad Rajana baş koç olarak açıklandı. Dimitri Couturet asistan koç ve Cas van Andel geliştirme koçu olarak duyuruldu. Danny Mychakov analist olarak açıklanırken takım kadrosunu henüz açıklamadılar.: Cafer Eren Öztürk - @