Atlanta Overwatch League takımının adı açıklandı!
Atlanta'nın "saltanatı" başlıyor!
Bu sene Overwatch League'e yeni katılan takımlardan birisi olan Atlanta'nın takım adı belirlendi.
Bugün yeni takımlar adına hareketli bir gün olarak geçiyor. Önce Paris takımı kadrosunu açıkladı. Sonra ise Atlanta'nın adı açıklandı. Yaklaşık 5 saat önce takım adını "Reigns" olarak açıklayan Atlanta'nın oyuniçi formaları da Overwatch League Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.
All roads lead home.
Your Reign begins today, Atlanta. #LetItReign pic.twitter.com/QOEPL3lN7t
— Atlanta Reign (@ATLReign) 23 Ekim 2018
Atlanta Reign'in teknik kadrosundan da birkaç isim açıklandı. NRG Esports ve Selfless Gaming'in eski koçu Brad Rajana baş koç olarak açıklandı. Dimitri Couturet asistan koç ve Cas van Andel geliştirme koçu olarak duyuruldu. Danny Mychakov analist olarak açıklanırken takım kadrosunu henüz açıklamadılar.
Get your first look at the @ATLReign!https://t.co/QUuUw5d2fz pic.twitter.com/gZUvOW699w
— Overwatch League (@overwatchleague) 23 Ekim 2018
Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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