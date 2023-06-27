Atlanta Hawks'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Rudy Gay ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında John Collins'i Utah Jazz'a takas etmek için anlaşmaya vardığı bildirildi.



Gay'in menajerinin Wojnarowski'ye yaptığı açıklamaya göre 36 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon için 6.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak anlaşmanın ilerleme kaydetmesini sağladı. Bu da, anlaşmanın NBA'in 6 Temmuz'da 2023-24 takvimine geçiş yapmasına kadar kesinleştirilemeyeceği anlamına geliyor.



Collins'i Jazz'e göndererek Hawks, 25.3 milyon dolarlık bir takas istisnası alanı yaratmış oldu ve bu alanı da gelecek yıl içinde bir oyuncunun maaşını almak için kullanabilecek.



Collins, geçtiğimiz sezon Atlanta formasıyla 71 maçta 13.1 sayı ortalaması yakalayarak, çaylak sezonundan bu yana en düşük ortalamasını yakalamıştı. Bunun yanı sıra 6,5 ribaund ve %29,2 üçlük isabeti oranı da kariyerinin en düşük oranlarıydı.



Rudy ise, 2022-23 sezonunda Jazz formasıyla 56 maça çıkarak sayı (5,2), ribaund (2,9) ve şut isabeti (%38) kategorilerinde kariyerinin en düşük ortalamalarını yakaladı. Oynadığı 1.120 kariyer maçı ile Gay, tüm aktif oyuncular arasında beşinci sırada yer alıyor.





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