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Atlanta Hawks'ta Lloyd Pierce dönemi sona erdi!

Atlanta Hawks'ın, Lloyd Pierce'ı başantrenörlük görevinden aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın, Lloyd Pierce'ı başantrenörlük görevinden aldığı bildirildi.

Hawks'ın, asistan koç Nate McMillan'ın geçici başantrenör olmayı tercih edeceğini umduğu belirtildi

Hawks sezona 14-20 derecesiyle başlamış ve son 15 maçında 4-11'lik bir seriyle gitmişti.

Takım, 25 maç kaçıran ve kadro dışı olan Bogdan Bogdanovic'in yanı sıra, 12 maç kaçıran Danilo Gallinari'den, 16 maç kaçıran Rajon Rondo'dan ve bu sezon henüz oynamayan Kris Dunn da dahil olmak üzere yeni gelen birçok oyuncusundan, sakatlıklar dolayısıyla yoksun kalmıştı. De'Andre Hunter da ayrıca 16 maç kaçırmıştı.

İki yıldan fazla süredir başantrenör olarak Hawks'u playofflara çıkarmakta başarısız olan Pierce, eski Minnesota Timberwolves başantrenörü Ryan Saunders ile beraber bu sezon görevden alınan ikinci NBA koçu oldu.


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