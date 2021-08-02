Atlama masasında Adem Asil 6., Ahmet Önder 7. oldu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik atlama masası finalinde milli sporculardan Adem Asil 6, Ahmet Önder ise 7. oldu.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler atlama masasında final yarışması yapıldı. Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile Ahmet Önder madalya mücadelesi verdi.



İlk olarak podyuma çıkan Adem Asil, ilk atlayışında 15.266 puan aldı. Adem, sorun yaşadığı ikinci atlayıştan 13.663 puanla çıktı. Milli cimnastikçi, ortalama 14.449'luk puanla 6. sırada yer aldı.



Beşinci sırada yarışan Ahmet Önder ise ilk atlayışında 13.833 puan, ikinci atlayışını ise 14.300 puanla geçti. Ahmet, ortalama 14.066'lık puanıyla 7. sırada kendine yer buldu.



Erkekler atlama masasında 14.783 puan alan Güney Koreli Jeahwan Shin altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Denis Abliazin gümüş, Ermenistan'dan Artur Davtyan ise bronz madalya kazandı.



