Atlama masasında Adem Asil 6., Ahmet Önder 7. oldu!

Artistik cimnastik atlama masası finalini milli sporculardan Adem Asil 6, Ahmet Önder ise 7. sırada tamamladı

Atlama masasında Adem Asil 6., Ahmet Önder 7. oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik atlama masası finalinde milli sporculardan Adem Asil 6, Ahmet Önder ise 7. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler atlama masasında final yarışması yapıldı. Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile Ahmet Önder madalya mücadelesi verdi.

İlk olarak podyuma çıkan Adem Asil, ilk atlayışında 15.266 puan aldı. Adem, sorun yaşadığı ikinci atlayıştan 13.663 puanla çıktı. Milli cimnastikçi, ortalama 14.449'luk puanla 6. sırada yer aldı.

Beşinci sırada yarışan Ahmet Önder ise ilk atlayışında 13.833 puan, ikinci atlayışını ise 14.300 puanla geçti. Ahmet, ortalama 14.066'lık puanıyla 7. sırada kendine yer buldu.

Erkekler atlama masasında 14.783 puan alan Güney Koreli Jeahwan Shin altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Denis Abliazin gümüş, Ermenistan'dan Artur Davtyan ise bronz madalya kazandı.

Son Dakika Haberleri
Tokyo'da sporcularımızın 11. gün programı
Tokyo'da kadın basketbolunda çeyrek final eşleşmeleri
Türkiye, Tokyo 2020'de günü 2 madalyayla kapattı
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
Tokyo'da kadın futbolunda finalin adı belli oldu
Yasemin Adar: "Türk kadınının yapamayacağı bir şey yok"
Yasemin Can, 500 metre finalinde 8. oldu!
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı
3000 metre engellide altın madalya El Bakkali'nin!
Kübalı güreşçi Lopez'den tarihi başarı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play