Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, seyircilerin All-Star maçı etkinlikleri için şehre gelme fikri konusunda büyük endişelerini dile getirdi.



Bottoms, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İnsanlar parti yapmak için Atlanta'ya seyahat etmemeli. Normal şartlar altında, NBA All-Star maçına ev sahipliği yapma fırsatı için son derece minnettar oluruz, ancak bu tipik bir sene değil. Halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili endişelerimi NBA ve Atlanta Hawks ile paylaşmıştım. Bunun yalnızca TV'ye özel bir etkinlik olması ve insanların parti için Atlanta'ya gitmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz."



Bottoms ayrıca, "halka açık NBA onaylı hiçbir etkinlik olmayacağını" ve şehrin yerel işletmelerini "şehirde bu maçla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapmamaya" şiddetle teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.



NBA Pazartesi günü takımlara All-Star etkinlikleri için katı protokollerin uygulanacağını bildirmişti. Oyunculara oldukça sınırlı sayıda misafir izin verileceği; tüm katılımcıların Atlanta'ya özel araba veya uçakla seyahat etmesi gerektiği ve çoğunlukla, oyuncuların otellerinden sadece arenadaki All-Star etkinlikleri için ayrılmalarına izin verileceği belirtilmişti.



