Atiye yeni sezon ne zaman? (2. sezon yayın tarihi)

Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.



19 Haziran'da yayımlanacak olan film Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor.

Yarına Tek Bilet



Yönetmen Ozan Açıktan



Oyuncular

Dilan Çiçek Deniz

Metin Akdülger

Yapım şirketi OG Medya

Dağıtıcı Netflix

Türü Romantik Komedi

Çıkış tarihi 19 Haziran 2020

Ülke Turkiye

Dil Türkçe- İngilizce



NETFLIX TÜRKİYE'NİN DUYURDUĞU PROJELER



Şimdiki Aklım Olsaydı



Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk yer alıyor.



Fatma



Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.



Sıcak Kafa



Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.



Exatlon Challange



Acun Medya'nın format sahibi olduğu Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye'de 3 Temmuz'da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer'ını arıyor.



Atiye 2. ve 3. Sezon



Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.





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Online dizi film platformu Netflix'in Türk yapımlarından biri olan Atiye dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi ilk sezonuyla büyük beğeni kazanmıştı. Dizi ilk sezonun ardından ikinci sezon onayı almış ve çekimleri tamamlanmıştı. Dizinin başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin başrollerine yer alıyordu. Dizinin ikinci sezonunun ardından üçüncü ve final sezonu onayı aldığı biliniyor.Ancak dizinin ikinci sezon çekimleri yapılsa da üçünü ve dördüncü sezon çekimleri korona virüs nedeniyle durdurulmuştu. Dizinin bu süreçte senaryo aşaması tamamlanacak. Dizi hakkında gelen son haberlere göre dizinin üçüncü sezon hazırlıklarına hız verildi. Dizinin senaryosunu Atasay Koç, Cansu Çoban ve Merih Arslan yazıyor.

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