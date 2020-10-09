Atınç Nukan küllerinden doğdu

Titi'yi keserek Alpaslan ile birlikte ilk on birin değişmez ismi olan Atınç Nukan, performansıyla göz doldurdu.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Atınç Nukan küllerinden doğdu
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09 Ekim 2020 12:25
Göztepe'de bu sezon en büyük transfer Atınç Nukan oldu.

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ancak uzun süren sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçlarında forma şansı bulabilen 27 yaşındaki stoper bu sezon formayı kimseye bırakmıyor.

Titi'yi keserek Alpaslan ile birlikte ilk on birin değişmez ismi olan Atınç, performansıyla göz doldurdu.

Geçen sezon 1. Lig ekibi Elazığ'dan transfer edilen Alpaslan'ı vitrine çıkaran Göz- Göz bu sezon da Atınç'ı sahneye çıkardı.

 



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