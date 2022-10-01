Atina Ayasofya Stadyumu'nda kemençe ve horon

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kulübü AEK, yeni stadyumuna Agia Sofia (Ayasofya) adını verdi.



İstanbul'da yaşayan Rumlar'ın kurduğu AEK Atina Kulübü'nün yeni stadyum için İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi de sembolik bir fon bağışladı. Stadyumun dış duvarları, İstanbul surlarından esinlendi ve dışarıdan bakıldığı zaman bir kaleye benzetildi.



81.7 milyon euro'ya mal olan ve yapımı 14 ay süren Ayasofya Stadyumu'nda 1922 yılında Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye'ye karşı kaybettikleri savaşın anısına da bir müze yapıldı.



STADYUMDA AYASOFYA KUBBESİ, BİZANS KARTALI



Stadyumun girişine Ayasofya Camii'nin kubbesini simgeleyen bir anıt ve anıtın üstüne kulübün logosunda da yer alan çift başlı Bizans kartalı da eklendi.



KEMENÇE ÇALIP HORON TEPTİLER



Açılış töreninde ise kemen çalındı ve horon tepildi. Kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi ve ırkçı Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı. Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.



