Atilla Küçüktaka: ''Lige iyice adapte olduk''

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, sezona dair açıklamalar yaptı. Küçüktaka, "Aldığımız her galibiyet oyuncularımıza büyük moral oldu. Oyuncularımız da lige iyice adapte oldular" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Atilla Küçüktaka: ''Lige iyice adapte olduk''
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25 Mart 2024 16:42
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda aldıkları başarılı sonuçlarla alt sıralardan uzaklaştıklarını belirten Küçüktaka, "Sezona öz kaynak sisteminden oluşan kadromuz ile başladık. Birçok oyuncumuzun lig tecrübesi yoktu. Zamanla bu lige alışacağımızı söylemiştik. Birçok maçta kişisel hatalar yüzünden puanlar kaybettik. Böyle olunca uzun bir süre ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında yer aldık. Zamanla oyuncularımızın performansları yükseldi. Aldığımız her galibiyet oyuncularımıza büyük moral oldu. Oyuncularımız da lige iyice adapte oldular" ifadelerini kullandı.

Lider Esenler Erokspor karşısında gerek karşılaşmayı tribünden izleyenler gerekse maç yayınını takip edenlere keyifli bir karşılaşma izlettirdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Liderin bizim önümüzde avantajlı olacağını düşünenler vardı. Biz oyuncularımızla kendimiz gibi oynarsak bu maçı kazanabileceğimizi konuşuyorduk. Esenler Erokspor maçında oyuncularım harika bir mücadele sergilediler. Ligimizin liderini yenerek iyice moral bulduk. Kalan haftalardaki maçlarımızı kazanarak ligi iyi yerde tamamlayacağız" diye konuştu.

Altınordu 3 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Afyonspor müsabakasının hazırlıklarına çarşamba günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayacak. Kırmızı-lacivertli futbolcular 31 Mart yerel seçimlerinde izinli olacak.

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