Atilla Karaoğlan'a FIFA'dan görev

Hakem Atilla Karaoğlan, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Meksika-Venezuela maçını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atilla Karaoğlan'a FIFA'dan görev
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14 Kasım 2023 21:12
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki Meksika-Venezuela maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlan, Endonezya'da düzenlenen organizasyonda düdük çalacak.

TSİ 12.00'de Bandung şehrindeki Si Jalak Harupat Stadyumu'nda yapılacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Endonezya'dan Aranda Aprisman yapacak.

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