27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-162'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-050'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-048'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Atilla Gerin: "Son dakikalarda oyun bize döndü, golü atamadık"

Eyüpspor'un yardımcı antrenörü Atila Gerin, 0-0 sona eren Göztepe maçıyla ilgili konuştu.

calendar 27 Eylül 2025 22:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atilla Gerin: 'Son dakikalarda oyun bize döndü, golü atamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kalan ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atila Gerin, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe beklediğimiz oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Üç senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü beceremedik. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.