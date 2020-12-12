Atılay Canel: "Zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, Hatayspor maçı sonrası mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum'
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12 Aralık 2020 17:04
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, Hatayspor maçı sonrası mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıda daha iyi top oynadıklarını belirten Canel, golü de bulduklarını dile getirdi.

Yedikleri 2. golde faul olduğunu ileri süren Canel, "Verilen görevlerin iyi bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Burada zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

 



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