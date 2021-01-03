Atılay Canel: 'Yediğimiz golde faul var'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Maçta 1 puan almayı hak ettiklerini söyleyen antrenör, "Uzun aradan sonra kendi sahamızda mağlup olduk. Üzgünüz. Biglia'nın çıkması bizi üzdü. Maçın hakkı beraberlikti. Şansımızı kıramadık. Mücadele iyiydi. Her an gol de atabilirdik. Biz de kaçırdık. Trabzonspor'dan daha fazla kaçırdık. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem faulü görmedi, VAR hakemleri görmedi." ifadelerini kullandı. Karagümrük'ün bu sezon iç saha maçını 6 farklı statta oynamasını yorumlayan Canel, şöyle konuştu:



"Vefa Stadı'nda 1. Lig ve 3. Lig maçları oynanıyor ama ne hikmetse biz oynayamıyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oynadık artık İstanbul dışı kaldı. Şu ana kadar bir tek Başakşehir ve Galatasaray'ın stadında iç saha maçı yapmadık."



