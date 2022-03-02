Atılay Canel: "Volkan hoca küfür etmedi"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor'a elenen Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Volkan hoca küfür etmedi'
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02 Mart 2022 19:37
Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Sivasspor'a elendikleri maçın ardından konuştu.

Atılay Canel yaptığı açıklamada, "Pozisyonun fazla olmadığı bir maç oldu. Kim gol atarsa kazanacaktı. Bana göre yediğimiz gol bariz ofsayt. Son dakikada Salibur'a yapılan hareket bariz penaltı. VAR'a gidilse bunlar verilirdi." dedi.

Canel ayrıca, "Jimmy ve Kerem arasındaki mücadelede biz uzaktık. Birbirlerini ayırmaya kalktılar. Kenarda da bir şey olmadı. Volkan Hoca'nın yanındaydım, ağzından bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

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