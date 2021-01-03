Atılay Canel: 'Trabzonspor maçında 1 puanı hak ettik'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Maçta 1 puan almayı hak ettiklerini söyleyen antrenör, "Uzun aradan sonra kendi sahamızda mağlup olduk. Üzgünüz. Biglia'nın çıkması bizi üzdü. Maçın hakkı beraberlikti. Şansımızı kıramadık. Mücadele iyiydi. Her an gol de atabilirdik. Biz de kaçırdık. Trabzonspor'dan daha fazla kaçırdık." ifadelerini kullandı.