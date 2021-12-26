Atılay Canel: 'Tesadüfen gol yedik'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, gelgitlerle dolu bir maçta 2 puan bıraktıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuna istekli başladıklarını belirtti.



Rakibin iyi bir organizasyon takımı olduğunu iyi bildiklerini aktaran Canel, "Buna göre tedbirimizi aldık. Özellikle ikinci yarıda güzel bir maç oldu. Maçın genelinde de temposu yüksek bir karşılaşma olduğu düşüncesindeyim. İkinci yarı oyunda bir ara düşer gibi olduk. Bu arada tesadüfen bir gol yedik ama yaptığımız değişikliklerle çok çabuk toparlandık. Oyunu ele geçirdik." diye konuştu.



Oyunun gelgitlerle dolu olduğunu dile getiren Canel, "Her an biz de onlar da gol atabilirdi. Sonuç olarak burada iki puan bıraktığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Canel, karşılaşmaya ikisi kırmızı kart, üçü de sakatlıktan dolayı 5 eksikle çıktıklarını hatırlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyen isimlerden de iyi bir verim aldıklarını kaydetti.





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