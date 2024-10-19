Atılay Canel: "Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz'
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19 Ekim 2024 17:09
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Bandırmaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
 Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de oyuna iyi başladıklarını dile getirdi.

Canel, kırmızı kart ve sayılmayan bir gollerinin olduğunu iddia ederek, "Rakip takım bile gole itiraz etmedi. Bizi buraya kadar desteklemeye gelen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



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