Atılay Canel: "Puan alacağız dedik, öyle de oldu"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Puan alacağız dedik, öyle de oldu'
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06 Şubat 2021 19:28
Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. 

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün, 'Puan almaya geldik.' demiştik, öyle de oldu. Hedefimiz var, bu hedefe ulaşmak için her hafta üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Teknik ekip ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutlayan Atılay Canel, "Oyunun ilk yarısında rakibimizin kaçırdığı bir penaltı var. Penaltının kaçmasıyla motivasyonumuz arttı. İkinci yarının başında golü bulduk. Daha sonra da oyunu istediğimiz gibi yönlendirip, galibiyete ulaştık. Fatih Karagümrük'te bir aile ortamı var. Bu aile ortamında da galibiyetler geliyor." şeklinde konuştu.



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