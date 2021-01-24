Atılay Canel: 'Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk'

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş yenilgisini unutturmaları için mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Canel, şunları kaydetti:



"Galibiyetten dolayı arkadaşlarımızı, futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar, verilen görevleri yerine getirdiler. Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlara da girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Bugün buradan, deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz."



