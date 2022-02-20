Atılay Canel: 'Kazanmak için her şeyi yaptık'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Arkadaşlar istekli bir şekilde başladı. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Bana göre verilmeyen bir penaltımız var. Arkadaşlarımı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Teknik ekibimiz hafta içinde gayet güzel çalıştı. Kazandığımız için de mutluyuz." diye konuştu.



Atılay Canel, futbolcuları Emre Mor'un performansıyla ilgili soru üzerine, "Bana göre Emre Mor her hafta üstüne koyarak oynuyor. Milli takıma da alınabilir düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.





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